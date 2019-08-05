https://static.news.ru/photo/01f339e4-8b08-11e9-b0d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look

Украинский политолог Михаил Гончар назвал военные учения Украины и НАТО Sea Breeze — 2019, прошедшие в Чёрном море с 1 по 12 июля, полным провалом, завершившимся победой России.

По его словам, Украина и НАТО были буквально вынуждены отступать в черноморской акватории из-за российских учений вблизи Крыма. Таким образом, Москва продемонстрировала, что никто не сможет «дать ей отпор» самостоятельно, тем более Украина.

Был прецедент на учениях Sea Breeze недавно. Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью, а Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений, — цитирует политолога «Федеральное агентство новостей».

При этом Гончар подчеркнул, что необходимо было «физически перекрывать территорию: выставлять корабли, а не рисовать линию на карте и отправлять в Росгидрографию координаты с „просьбой“ обратить внимание».

Ранее News.ru писал о том, что «потопление» украинскими военными в ходе учений в Чёрном море гипотетической подводной лодки противника высмеяли в Сети. Об успешных действиях противолодочных вертолётов и самолёта Ан-26 рассказало Минобороны Украины. Пользователи Сети остроумно оценили действия украинских военных: «Зверская мощь! Все два вертолёта пришлось задействовать», «Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолёт долетел», «Кажется, у вертолёта что-то отвалилось».