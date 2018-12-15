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В продукции Johnson & Johnson обнаружили асбест

facebook.com/jnj

в мире [ версия для печати ]

Американское агентство Reuters обвинило корпорацию Johnson & Johnson в сокрытии информации о содержании в своей продукции (тальке) асбеста. По информации издания, компания знала о том, что опасное вещество попадает в детскую присыпку.

О данной проблеме знали все сотрудники от топ-менеджеров до докторов и учёных, информирует Reuters.

В корпорации сразу отреагировали на обвинения и отметили, что их продукцию проверяли все «регулирующие органы и ведущие мировые лаборатории». J&J в ответ обвинил издание в ложной и односторонней информации.

Как ранее писал News.ru, Johnson & Johnson обязали выплатить штраф в размере $4,69 млрд. Все денежные средства будут направлены в пользу 22 женщин. Ранее все они заявили, что заболели раком именно из-за продукции этой компании.


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