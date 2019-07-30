https://static.news.ru/photo/e08c6252-b36c-11e9-99d1-fa163e074e61_660.jpg Мариуш Блащак Фото: US Joint Staff/Digital/Global Look Press

Минобороны Польши раскритиковало идею празднования с немцами годовщины начала Второй мировой. Против участия в совместных польско-немецких мероприятиях выступил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, сам факт того, что в Гданьске «будут петь и радоваться тому, что Германия напала на Польшу», является нелепым.

Фундаментом примирения должно быть называние вещей своими именами, а не размазывание границы между жертвами и палачами. Жертвами были поляки, а палачами — немцы, и надо об этом помнить, — подчеркнул министр.

Речь идёт о мероприятиях, которые планирует провести 1 сентября фонд «Примирение». В их рамках в Гданьск приедут около 200 немцев, чтобы совместно провести так называемый Марш жизни, отмечает ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, польский вице-премьер Яцек Сасин подтвердил, что власти страны не намерены приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Отказ в приглашении Путина он объяснил агрессивной политикой РФ в отношении соседей.

Однако позже стало известно, что Польша пригласит российского лидера на 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Памятные мероприятия пройдут в январе 2020 года.