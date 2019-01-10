В Пентагоне нецензурно высказались об истребителе F-35

https://news.ru/storage/news/64899ddcfb006dda472054b17c257e79/854b19d5-ca4b-4d9f-a857-5d5c21f6d3c8_850.jpg U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан нецензурно высказался об истребителе пятого поколения F-35, производством которого занимается корпорация Lockheed Martin.

По словам высокопоставленного источника Politico, Шанахан неоднократно называл F-35 нецензурным аналогом слова «облажался» и утверждал, что в Lockheed Martin понятия не имеют, как осуществить программу по созданию истребителя пятого поколения.

Собеседник издания пояснил, что временного главу Пентагона не устраивает слишком высокая стоимость проекта. На программу было потрачено более $1,5 триллиона.

Шанахана неоднократно обвиняли в отстаивании интересов корпорации Boeing, в которой он раньше работал. По мнению некоторых аналитиков, именно поэтому он так часто критиковал Lockheed Martin, утверждая, что Boeing справился бы с созданием стелс-истребителя гораздо лучше.

Ранее News.ru писал о том, что закупка американских истребителей F-35 типа В (морского базирования) может поссорить Лондон и Вашингтон, так как королевские ВВС требуют включить в программу и истребители типа А (наземного базирования). При этом эксперты предполагают, что британские военные просто хотят сэкономить, так как F-35 типа B стоит £90 млн, а класса А — на £20 млн дешевле.