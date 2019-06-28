Члены делегаций из Украины, Польшы, Литвы, Латвии, Эстония, Словакии и Грузии подготовят проект совместной резолюции, в котором они покажут свое отрицательное отношение к возвращению России в ПАСЕ.
Маршал польского сената Станислав Корчевский заявил, что политики возмущены этой ситуацией, поэтому они решили подготовить соответствующую резолюцию. Решение было принято после празднования 450-летия подписания Люблинской унии, на которой присутствовали члены ПАСЕ из разных стран, передаёт
Как ранее писал News.ru, Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.