https://static.news.ru/photo/21b579c6-9b67-11e9-a2ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Члены делегаций из Украины, Польшы, Литвы, Латвии, Эстония, Словакии и Грузии подготовят проект совместной резолюции, в котором они покажут свое отрицательное отношение к возвращению России в ПАСЕ.

Маршал польского сената Станислав Корчевский заявил, что политики возмущены этой ситуацией, поэтому они решили подготовить соответствующую резолюцию. Решение было принято после празднования 450-летия подписания Люблинской унии, на которой присутствовали члены ПАСЕ из разных стран, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.