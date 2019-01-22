В ПАСЕ объяснили исключение Украины из комитета по санкциям

https://news.ru/storage/news/65bd9af71bd0194387aa585f3acc92d0/b42f8bb7-33ea-4b1e-8b39-224df378a9d8_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель ПАСЕ Тини Кокс заявил, что украинские политики не попали в состав комиссии ассамблеи по снятию санкций против России по регламенту из-за несоответствия географическому балансу представительства.

«Окончательный состав комиссий должен был учитывать среди прочего справедливый географический баланс», — рассказал Кокс.

В Парламентской ассамблее Совета Европы есть три комитета, члены которых выдвигаются именно политическими группами. Это комитет по правилам процедуры, комитет по выборам судей и комитет по мониторингу. Бюро ассамблеи принимает финальное решение по составу комиссии.

«Ни одной серьезной цели не пойдет на пользу, если мы сделаем эти вопросы, как и многие другие, частью продолжающейся конфронтации Украины и России», — заключил Кокс.

Кокс также уточнил, что в начале нового года все комиссии и делегации избираются заново. Представители Украины и некоторые другие страны были «перепредставлены», поэтому главы политических групп позже встретятся для обсуждения составов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее ПАСЕ сократила число делегатов от стран-участников в нескольких комитетах до двух человек. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что новые правила организации по формированию комитетов создали в угоду Российской Федерации. Он считает, что в ассамблее разработали специальные изменения в регламенте, которые могут открыть путь к возвращению России в организацию.

Как писал News.ru, бюро ПАСЕ поддержало идею о проведении срочной дискуссии с принятием резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. 25 ноября суда ВМС Украины нарушили госграницу РФ, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения «агрессивной войны».