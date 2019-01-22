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«Закон Магнитского» хотят принять в ПАСЕ

Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Представитель французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр заявил о необходимости принять «закон Магнитского», который действует в США, на европейском уровне.

«Мы бы хотели, чтобы такой закон был принят на европейском уровне, чтобы был консенсус в отношении тех, кто виноват в коррупции», — сказал Мэр.

Данное заявление было сделано на заседании ПАСЕ в ходе обсуждения доклада британского парламентария Дональда Андерсона «Борьба с безнаказанностью с помощью целевых санкций по делу Сергея Магнитского и аналогичные ситуации».

Мэр добавил, что данный закон имел бы большую эффективность, потому что распространился бы на всю территорию и на все активы, которые имеются на территории ЕС.

Другой представитель Франции Андре Гаттолен заявил, что правительство «поддерживает инициативу Нидерландов на уровне Евросоюза и в случае ненахождения общеевропейского решения предусматривает принятие национальных санкций». Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию с призывами к государствам — членам СЕ принять у себя законы, аналогичные «акту Магнитского».

Смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО спровоцировала скандал, который привел к принятию в США так называемого акта Магнитского. Этим законом американские власти ввели санкции в отношении ряда россиян, которых они сочли причастными к смерти Магнитского.

Как ранее писал News.ru, ПАСЕ сократила число делегатов от стран-участников. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что новые правила организации по формированию комитетов создали в угоду России. Он считает, что в ассамблее разработали специальные изменения в регламенте, которые могут открыть путь к возвращению России в организацию. Представитель ПАСЕ Тини Кокс объяснил, что украинские политики не попали в состав комиссии ассамблеи из-за несоответствия географическому балансу представительства. А генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд признал неэффективной мерой лишение России права голоса в Парламентской ассамблее.


#ЕС #ПАСЕ #законМагнитского
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