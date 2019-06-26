https://static.news.ru/photo/30ab7518-984a-11e9-8ac8-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Разумков Фото: Стрингер/РИА Новости

Какие-либо рестрикционные меры со стороны Киева в отношении ПАСЕ, в том числе выход Украины из этой организации, в партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского считают преждевременными и нецелесообразными.

Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно.

Выходить из ПАСЕ нецелесообразно. Поэтому неконструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на все события, которые, к сожалению, произошли, — сказал он в эфире «Украинского радио».

Разумков добавил, что когда члены партии «Слуга народа» станут представителями украинского парламента, то будут вместе с президентом Владимиром Зеленским отстаивать интересы Украины «и на таких площадках».

ПАСЕ 26 июня одобрила резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.

В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и несколько представителей Польши, писал News.ru.