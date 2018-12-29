В ООН заявили об опасности вывода войск США из Сирии

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Специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура

Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, уходящий в отставку, назвал вывод войск США из Сирии рискованным из-за последующего усиления позиций террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Подобный риск существует, и в особенности в том случае, если не будет найдено инклюзивное политическое решение», - сказал дипломат в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Он подчеркнул, что тяжелее всего после вывода американских войск придётся курдам, добавив, что этот народ является важным компонентом в Сирии, который нельзя игнорировать.

Ранее News.ru писал о том, что 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии, поскольку, по его мнению, в ближневосточной республике одержана победа над запрещённой в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).