USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,923.40 $
МОСКВА-7°C04:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

В ООН заявили об опасности вывода войск США из Сирии

Специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура Xu Jinquan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура

в мире [ версия для печати ]

Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, уходящий в отставку, назвал вывод войск США из Сирии рискованным из-за последующего усиления позиций террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Подобный риск существует, и в особенности в том случае, если не будет найдено инклюзивное политическое решение», - сказал дипломат в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Он подчеркнул, что тяжелее всего после вывода американских войск придётся курдам, добавив, что этот народ является важным компонентом в Сирии, который нельзя игнорировать.

Ранее News.ru писал о том, что 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии, поскольку, по его мнению, в ближневосточной республике одержана победа над запрещённой в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).


#сша #сирия #оон
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Киев высмеяли за новые правила секса


читайте также
в мире 17:33, 27 декабря 2018
МИД Турции: США выводят войска из САР благодаря Анкаре
в мире 18:51, 23 декабря 2018
Макрон разочарован выводом войск США из Сирии
в мире 21:34, 19 декабря 2018
Курды назвали вывод войск США из САР ударом в спину
Президент рассказал, когда будет принято решение о возвращении военных на родину
политика 22:01, 3 апреля 2018
Трамп выступил за вывод войск США из Сирии
Президент рассказал, когда будет принято решение о возвращении военных на родину
Лента новостей
оружие 03:31
Германия заметила панику в США из-за «Авангарда»
в мире 02:55
Невидимые брюки Мелании Трамп взволновали пользователей Сети
происшествия 02:51
Две лавины накрыли 11 человек в Хабаровском крае
экономика 02:26
В России резко взлетят цены на авиабилеты
в мире 02:19
Израиль засёк пуск ракеты из сектора Газа
Другие новости
в мире 02:55
Невидимые брюки Мелании Трамп взволновали пользователей Сети
в мире 02:19
Израиль засёк пуск ракеты из сектора Газа
в мире 01:31
Пьяный львовский хирург попытался провести операцию
в мире 00:58
Депутат Рады призвал соблюдать правила РФ в Керченском проливе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top