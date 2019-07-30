https://static.news.ru/photo/dda55270-b2b7-11e9-b6ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Действия полиции во время задержания организаторов и участников несогласованного митинга в Москве, который проходил 27 июля, были несоразмерными общественной угрозе. Об этом заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

По его словам, «российская полиция, как представляется, применила чрезмерную силу против протестующих». Такие меры всегда должны быть крайним средством, подчеркнул политик.

Мы призывали российские власти позволить людям участвовать в мирных собраниях без ограничений, — цитирует Колвилла ТАСС .

Ранее News.ru писал, что председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье также обеспокоена массовыми задержаниями участников несогласованной акции в центре Москвы. В организации считают, что «свобода слова и собраний являются необходимыми условиями демократии».

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Официальная причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов.

По данным МВД, в ходе протестов были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. Часть из них были арестованы в рамках административных дел, однако возбуждено и несколько уголовных.

Генпрокурор России Юрий Чайка и его заместитель Александр Буксман заявили о необходимости жёстко пресекать дальнейшие попытки проведения подобных массовых мероприятий.