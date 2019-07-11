Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят следственные действия в ситуативной комнате совещаний Совбеза в офисе президента Владимира Зеленского.
Силовики изучают протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времён президентства Петра Порошенко. Они также допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этом офисе, сообщает издание «Главком» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
Как ранее писал News.ru, Госбюро расследований вызвало Петра Порошенко на допрос. Против него возбуждено несколько уголовных дел.