https://static.news.ru/photo/728a3352-a40c-11e9-bd23-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят следственные действия в ситуативной комнате совещаний Совбеза в офисе президента Владимира Зеленского.

Силовики изучают протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времён президентства Петра Порошенко. Они также допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этом офисе, сообщает издание «Главком» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Как ранее писал News.ru, Госбюро расследований вызвало Петра Порошенко на допрос. Против него возбуждено несколько уголовных дел.