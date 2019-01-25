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В новую церковь Украины перешли 0,2% её священников

Sergei Chuzavkov/Global Look

в мире [ версия для печати ]

Насельник Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря Киева схиархимандрит Иов (Грищенко) заявил, что с момента создания на Украине «новой церкви» из канонической УПЦ в неё перешли только 0,2% священников.

«В новую так называемую церковь перешли пара десятков священников, что составляет 0,2% от общего числа нашего духовенства», — написал Иов в обращении к Грузинскому патриархату на своей странице в Facebook.

Послание, в котором он назвал созданную на Украине «церковь» самочинным сборищем, написано в преддверии события, когда Грузинская Православная Церковь должна будет принять решение о признании или не признании томоса об автокефалии «новой церкви» Украины.

Ранее News.ru писал, что почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины. В таком качестве он благословил поминать его на богослужениях. Следом за собой он указал поминать и главу ПЦУ митрополита Епифания. Документ об этом напечатан на бланке Киевского патриархата, упразднённого при создании ПЦУ, а саму новую структуру Филарет по привычке именует Украинской православной церковью. Впрочем, здесь явно имеется ввиду не Московский патриархат, а Киевский, не признанный Русской православной церковью.


#украина #автокефалия
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