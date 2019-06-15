https://static.news.ru/photo/a80693fc-8f91-11e9-b670-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первое после пожара богослужение проходит в соборе Парижской Богоматери.

Notre-Dame de Paris : première messe deux mois après l’incendie pic.twitter.com/g8vdCAwETO — CNEWS (@CNEWS) 15 июня 2019 г.

Месса началась в небольшой часовне, которая не была затронута огнём. В ней участвует около 30 человек. Присутствующие надели белые строительные каски, чтобы обезопасить себя на случай разрушений. Мероприятие посвящено освящению алтаря.

Сильный пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля, около 20:00 по московскому времени. Примерно через час у церкви обрушилась крыша. Огонь тушили всю ночь. В итоге Нотр-Дам удалось отстоять.

Как писал News.ru, депутаты Национального собрания — нижней палаты французского парламента — приняли законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери. В поддержку документа проголосовали 32 депутата, пятеро — против и ещё 10 — воздержались.