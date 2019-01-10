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НБУ оценил потери от новых санкций России

Игорь Зарембо/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

В пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) сообщили, что потери от запрета экспорта украинских товаров в Россию будут незначительными.

«По оценкам НБУ, общие чистые потери экспорта товаров от новых санкций России, учитывая значительную импортную составляющую в экспорте машиностроения, будут незначительными, а влияние санкций на ВВП — близким к нулю», — рассказали в пресс-службе.

В НБУ добавили, что экспорт продовольственных товаров может быть переориентирован на другие рынки, но наиболее чувствительными для Украины остаются ограничения на поставки продукции машиностроения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее News.ru писал о том, что Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,3 млн за нарушение законодательства. Решение было принято по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов. По итогам проверки штрафы были также наложены на Райффайзен Банк Аваль, Первый украинский международный банк, банк «Глобус» и банк «Фамильный». 


#украина #санкции #БАНК #НБУ
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