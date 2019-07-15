Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил серьёзную озабоченность в связи с усилением попыток шпионажа со стороны некоторых стран в отношении членов Альянса. Об этом он заявил журналистам на канадской военной базе в Петававе.
Мы видим возросшие усилия разных стран в их попытках шпионить различными путями за союзниками по НАТО. Речь идёт о шпионаже за промышленными и гражданскими объектами, конечно же, это касается наших вооружённых сил и военной разведки, - цитирует ТАСС слова Столтенберга.
По его словам, организации очень не нравятся такие попытки, поэтому членам Альянса пришлось усилить работу по обмену разведданными.
Ранее News.ru сообщал, что литовский суд приговорил к четырём годам и девяти месяцам тюрьмы двух граждан за шпионаж в пользу РФ. Подсудимые признались в том, что вели шпионскую деятельность около пяти лет. В частности, они сообщали российской стороне информацию об авиабазе миссии НАТО.