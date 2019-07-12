https://static.news.ru/photo/3ca15202-a4a7-11e9-9f8a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В Североатлантическом альянсе обеспокоились поставками Турции российских зенитных ракетных систем С-400, заявил неназванный представитель НАТО.

Он подчеркнул, что все страны — члены НАТО могут самостоятельно решать, какое покупать оборудование, однако в блоке обеспокоены «потенциальными последствиями» решения Турции.

Его слова передают CNN, AFP и The New York Times.

Функциональная совместимость наших вооружённых сил имеет основополагающее значение для НАТО при проведении наших операций и миссий, — сказал представитель.

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Как ранее писал News.ru, член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал доставку первой партии ЗРК C-400 на турецкую базу Мюррей.