В Североатлантическом альянсе обеспокоились поставками Турции российских зенитных ракетных систем С-400, заявил неназванный представитель НАТО.
Он подчеркнул, что все страны — члены НАТО могут самостоятельно решать, какое покупать оборудование, однако в блоке обеспокоены «потенциальными последствиями» решения Турции.
Его слова передают CNN, AFP и The New York Times.
Функциональная совместимость наших вооружённых сил имеет основополагающее значение для НАТО при проведении наших операций и миссий, — сказал представитель.
Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.
Как ранее писал News.ru, член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал доставку первой партии ЗРК C-400 на турецкую базу Мюррей.