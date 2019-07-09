https://static.news.ru/photo/0a74374a-5a6a-11e9-96de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/Global Look Press

В ближайшее время в Москве может быть пересмотрен вопрос о запрете прямого авиасообщения между Грузией и Россией.

Источник газеты «Коммерсант» в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ похвалил грузинские власти за реакцию на провокацию «Рустави 2», а также добавил, что для возобновления полётов между странами необходимо соблюсти ряд условий.

Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении, — сказал собеседник издания.

C 20 июня в Тбилиси проходят антироссийские акции протеста, вызванные участием российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). 21 июня российский президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.

Ранее News.ru писал о том, что лидер оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили собралась в Москву, чтобы принести добро своей стране. Она подчеркнула, что провокаторы лишили Грузию всех достигнутых договорённостей с Москвой, и дала обещание вновь найти выход из сложившейся ситуации.