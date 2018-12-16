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В Молдавии назвали грехом создание новой церкви

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Молдавские иерархи назвали большим грехом создание на Украине новой церковной структуры — Автокефальной поместной православной церкви.

«Церковный раскол — это большой грех. Не важно, кем он учинён», — сообщил ТАСС епископ Бельцкий и Фалештский Маркел.

Он заявил, что молит бога, чтобы раскол не распространился на другие государства, а украинцам пожелал быстрее вернуться в каноническую православную церковь.

Ранее News.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал создаваемую на Украине единую поместную церковь раскольническим образованием. По его мнению, организация строится на ненависти и злобе. Все, кто сегодня пытается утвердить автокефалию УПЦ, по его словам, говорят на языке ненависти и их церковь не может «творить волю божию».


#украина #Молдавия
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