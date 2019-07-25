https://static.news.ru/photo/6d235d66-74f6-11e9-92d5-fa163e074e61_1024.jpg Минск Фото: imago stock&people/Global Look Press

Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Михаил Мясникович назвал тему введения единой валюты в Союзном государстве с Россией неактуальной. При этом он подчеркнул, что вопрос с повестки дня снимать не следует.

Я считаю, что сейчас нет необходимости введения единой валюты, неважно, рубль это или нет, потому что нет равных условий для хозяйствующих субъектов, нет унифицированного законодательства, поэтому в этом плане будет просто холостой выстрел, — заявил политик в эфире телеканала ОНТ .

Вместе с тем, по его словам, нет никакой необходимости пересматривать какие-либо положения в Договоре о создании Союзного государства, подписанном сторонами в декабре 1999 года, но нужна обновлённая программа действий с учётом современных реалий.

Мясникович также не исключил, что к 8 декабря, если не будут возобладать «какие-либо амбиции», программа развития интеграции будет успешно принята.

Ранее News.ru писал о том, что двустороннее соглашение об упрощении визовых формальностей между Белоруссией и Евросоюзом может быть подписано в начале 2020 года. На данный момент представители стран проводят необходимые юридические процедуры, сообщила глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.