Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Михаил Мясникович назвал тему введения единой валюты в Союзном государстве с Россией неактуальной. При этом он подчеркнул, что вопрос с повестки дня снимать не следует.
Я считаю, что сейчас нет необходимости введения единой валюты, неважно, рубль это или нет, потому что нет равных условий для хозяйствующих субъектов, нет унифицированного законодательства, поэтому в этом плане будет просто холостой выстрел, — заявил политик в эфире телеканала ОНТ.
Вместе с тем, по его словам, нет никакой необходимости пересматривать какие-либо положения в Договоре о создании Союзного государства, подписанном сторонами в декабре 1999 года, но нужна обновлённая программа действий с учётом современных реалий.
Мясникович также не исключил, что к 8 декабря, если не будут возобладать «какие-либо амбиции», программа развития интеграции будет успешно принята.