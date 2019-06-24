Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что США, грозя Ирану новыми санкциями, идут на осознанное обострение ситуации. Очередные рестрикции президент Дональд Трамп может объявить 24 июня.
То, что американцы грозят новыми санкциями, это отражение линии именно на обострение, осознанное, целенаправленное обострение всей ситуации, — приводит РИА Новости слова Рябкова.
Как писал News.ru, ранее вице-президент Штатов Майкл Пенс заявил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Тегерана в ответ на уничтожение американского беспилотника.
Корпус стражей Исламской революции 20 июня сообщил, что сбил разведывательный дрон США. Инцидент в очередной раз накалил ситуацию на Ближнем Востоке.