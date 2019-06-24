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Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты над республикой для сопровождения пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании Ernest, который летел из Милана в Харьков.

Лайнер перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров, в связи с чем истребители вылетели с авиабазы Слиач. Самолёт продолжил выполнение рейса без сопровождения после восстановления связи с бортом, информирует ФАН. Как ранее...