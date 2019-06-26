https://static.news.ru/photo/e40d61fc-97eb-11e9-8529-fa163e074e61_1024.jpg Замир Кабулов Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что США блефуют и делают лишь вид, что угрожают Ирану. По мнению дипломата, нынешнее руководство Штатов плохо понимает иранское общество.

Идёт очень жёсткое давление со стороны Соединённых Штатов на Исламскую Республику Иран. Но мне он пока кажется жёстким и рискованным блефом. Иран, я уверен, не только выстоит, но и даст сдачи, — приводит РИА Новости слова Кабулова, сказанные на открытии III российско-иранского диалога.

25 июня президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответить силой вплоть до уничтожения государства в случае атаки на «что-либо американское». Так он отреагировал на заявление иранского президента Хасана Рухани, который назвал Белый дом «умственно отсталым». Американский лидер также обвинил иранские власти в отсутствии сострадания к своему народу и заявил, что они боятся только силы, а сила — это Соединённые Штаты, писал News.ru.