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В МИД КНР ответили на обвинения Сороса

Джордж Сорос M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

Джордж Сорос

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала высказывания американского миллиардера, финансиста Джорджа Сороса не заслуживающими опровержения. Сорос назвал председателя КНР Си Цзиньпина главным врагом отрытого общества и усомнился в способности китайских компаний ZTE и Huawei завоевать рынок 5G-технологий.

«Заявления отдельных лиц, в которых чёрное выдается за белое, искажаются факты, абсолютно бессмысленные и не заслуживают даже опровержения», — цитирует РИА Новости Хуа Чуньин.

Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Китай — самый богатый, сильный и технологически развитый авторитарный режим в мире, а Си Цзиньпин — «самый опасный враг открытых обществ».

Ранее News.ru писал, что благотворительная организация Open Society Foundation американского миллиардера Джорджа Сороса прекратила свою работу в Турции после обвинений президента этой страны в финансировании протестов в 2013 году. В фонде заявили, что стали жертвами «беспочвенных обвинений», из-за чего дальнейшая работа на территории турецкого государства невозможна. Фонд занимался продвижением программ в области образования, культуры и искусства, способствующих развитию открытого и современного общества. А Эрдоган обвинил его в финансировании протестов, при этом он назвал главу фонда «знаменитым венгерским евреем», который тратит свои деньги на «разделение народов».


#китай #Сорос
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