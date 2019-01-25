В МИД КНР ответили на обвинения Сороса

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала высказывания американского миллиардера, финансиста Джорджа Сороса не заслуживающими опровержения. Сорос назвал председателя КНР Си Цзиньпина главным врагом отрытого общества и усомнился в способности китайских компаний ZTE и Huawei завоевать рынок 5G-технологий.
«Заявления отдельных лиц, в которых чёрное выдается за белое, искажаются факты, абсолютно бессмысленные и не заслуживают даже опровержения», — цитирует РИА Новости Хуа Чуньин.
Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Китай — самый богатый, сильный и технологически развитый авторитарный режим в мире, а Си Цзиньпин — «самый опасный враг открытых обществ».
Ранее News.ru писал, что благотворительная организация Open Society Foundation американского миллиардера Джорджа Сороса прекратила свою работу в Турции после обвинений президента этой страны в финансировании протестов в 2013 году. В фонде заявили, что стали жертвами «беспочвенных обвинений», из-за чего дальнейшая работа на территории турецкого государства невозможна. Фонд занимался продвижением программ в области образования, культуры и искусства, способствующих развитию открытого и современного общества. А Эрдоган обвинил его в финансировании протестов, при этом он назвал главу фонда «знаменитым венгерским евреем», который тратит свои деньги на «разделение народов».