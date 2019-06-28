https://static.news.ru/photo/6adb0966-99ac-11e9-972f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Здоровая дочь родилась в Малайзии у женщины, находящейся в коме более полугода. Она потеряла сознание после сложной операции по удалению опухоли мозга.

Злокачественное новообразование у Камарии Арве, жительницы городка вблизи Куала-Лумпуры, обнаружили на третьем месяце беременности. Её прооперировали в декабре 2018 года. С тех пор малайка находится в коме.

Благодаря усилию врачей её беременность проходила нормально. Женщину кормили специальной смесью из трубочки. Когда подошёл срок, ей сделали кесарево сечение, сообщает газета Star.

Всё это время вместе с Камарией был муж Файрол, которому пришлось бросить работу, чтобы заботиться о жене:

Это настоящее медицинское чудо! Теперь нужно, чтобы жена наконец очнулась. Я всё время молюсь за неё и надеюсь, что она скоро откроет глаза и увидит дочь.

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