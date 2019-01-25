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В Лондоне продали два портрета Ленина за $150 тыс

Фрагмент портрета Владимира Ленина. Энди Уорхол,1987 www.phillips.com

Фрагмент портрета Владимира Ленина. Энди Уорхол,1987

в мире [ версия для печати ]

Два портрета Владимира Ленина продали в аукционном доме Phillips в Лондоне. Обе картины нарисовал художник Энди Уорхол в 1987 году.

Первое полотно под названием «Ленин» продали за $62,5 тысячи, вторую — «Красный Ленин» — за $84,6 тысячи, сообщает «Реальное время».

Как ранее писал News.ru, директор Государственного музея истории ГУЛАГа и член президентского Совета по правам человека Роман Романов уверен, что сейчас настало время захоронить тело Ленина. Это будет правильным шагом, уверен историк, так как хранение тела на Красной площади вызывает недоумение и вопросы у современников.


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