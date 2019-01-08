В ЛНР освободили застрявших в снежных заносах автомобилистов

Спасатели освободили 219 человек, застрявших в снежных заносах на автомобилях в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР).
«В результате неблагоприятных погодных условий сотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено 84 единицы автотранспортных средств, в которых находились 219 человек», — передаёт сообщение министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, более 1,3 тысячи квартир и домов самопровозглашённой Луганской народной республики 4 января остались без электроснабжения из-за аварий, которые произошли в связи с непогодой.