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В Ливане спасли 500 сирийцев из затопленного лагеря

Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Спасатели Ливанского Общества Красного Креста эвакуировали из затопленного солевыми потоками палаточного лагеря более 500 сирийских беженцев.

В настоящее время сирийцы перемещены в ближайшую школу, им выдали тёплую одежду и одеяла, сообщает Daily Star.

Циклон «Норма», надвинувшийся на Ливан в канун Нового года, вызвал повсеместное похолодание. Он сопровождался градом, ливнями и сильным ветром.

Как ранее писал News.ru, до трёх человек увеличилось количество погибших в результате бушующего в южных провинциях Таиланда тропического урагана «Пабук». Ещё один человек пропал без вести.


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