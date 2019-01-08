В Ливане спасли 500 сирийцев из затопленного лагеря

https://news.ru/storage/news/a457aa7e728317a8a2439a3f2761ee13/71f59e9a-7f65-4c0a-ad5d-f0f7770b1c79_850.jpg Xinhua/Global Look Press

Спасатели Ливанского Общества Красного Креста эвакуировали из затопленного солевыми потоками палаточного лагеря более 500 сирийских беженцев.

В настоящее время сирийцы перемещены в ближайшую школу, им выдали тёплую одежду и одеяла, сообщает Daily Star.

Циклон «Норма», надвинувшийся на Ливан в канун Нового года, вызвал повсеместное похолодание. Он сопровождался градом, ливнями и сильным ветром.

Как ранее писал News.ru, до трёх человек увеличилось количество погибших в результате бушующего в южных провинциях Таиланда тропического урагана «Пабук». Ещё один человек пропал без вести.