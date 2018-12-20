Власти Литвы вернули свободу задержанному россиянину

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Полиция Литвы освободила задержанного накануне в Вильнюсе гражданина России Валерия Иванова, ранее возглавлявшего организацию «Единство». Претензии к россиянину у литовских правоохранителей возникли в связи с обнаружением при обыске огнестрельного оружия.

Кроме того, Иванова проверяют на возможную причастность к делу о шпионаже в пользу России. Фигурантами этого дела являются несколько человек, среди которых экс-лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, пребывающий под стражей.

В Генпрокуратуре Литвы подтвердили, что Иванов освобожден, поскольку ограничивать его свободу далее необходимости нет. Однако ему назначены меры пресечения с целью обеспечить его участие в процессе по делу о шпионаже, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Ранее News.ru сообщал о том, что литовские власти собираются закрыть въезд в страну ряду граждан России. Речь идёт о лицах, имевших отношение к задержанию украинских судов в Керченском проливе в конце ноября.