https://static.news.ru/photo/8794c64c-a559-11e9-b0dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

75-ю годовщину освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков отметили в Литве. Церемония прошла возле мемориала в честь советских воинов на Антакальнисском кладбище.

Пройдите по воинскому мемориалу, прочитайте надписи на захоронениях, и вы поймёте, что жизнь за свободу Литвы отдали представители разных народов многонационального Советского Союза. Низкий им поклон и вечная память, — приводит ТАСС слова Юлюса Дексниса, возглавляющего Республиканскую организацию ветеранов войны.

На территории самого большого в Литве мемориала в честь советских воинов находятся захоронения более 3 тыс. солдат и офицеров 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение литовской столицы, которое завершилось 13 июля 1944 года.

В молдавском селе Стойканы открыли мемориал румынским военным, погибшим в боях с Красной армией во Второй мировой войне. Надпись гласит, что похороненные здесь 78 солдат «пролили кровь за мир, свободу и национальные ценности», писал News.ru.