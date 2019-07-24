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Внешнеполитическое ведомство Латвии решило заблокировать сайт Baltnews.lv, который принадлежит МИА «Россия сегодня».

По мнению латвийских властей, портал нарушает положение Евросоюза о 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости Украины. В настоящий момент сайт недоступен, передаёт «Ридус».

Как ранее писал News.ru, сайты, с помощью которых незаконно реализовывались дипломы об окончании вузов, выявили в Свердловской области. Продажа документов велась свободно. Купить диплом мог любой желающий по цене от 15 тысяч рублей.

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