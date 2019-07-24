https://static.news.ru/photo/c97bda5a-ae0f-11e9-8255-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Savitskiy/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Внешнеполитическое ведомство Латвии решило заблокировать сайт Baltnews.lv, который принадлежит МИА «Россия сегодня».

По мнению латвийских властей, портал нарушает положение Евросоюза о 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости Украины. В настоящий момент сайт недоступен, передаёт « Ридус ».

Как ранее писал News.ru, сайты, с помощью которых незаконно реализовывались дипломы об окончании вузов, выявили в Свердловской области. Продажа документов велась свободно. Купить диплом мог любой желающий по цене от 15 тысяч рублей.