Внешнеполитическое ведомство Латвии решило заблокировать сайт Baltnews.lv, который принадлежит МИА «Россия сегодня».
По мнению латвийских властей, портал нарушает положение Евросоюза о 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости Украины. В настоящий момент сайт недоступен, передаёт «
Как ранее писал News.ru, сайты, с помощью которых незаконно реализовывались дипломы об окончании вузов, выявили в Свердловской области. Продажа документов велась свободно. Купить диплом мог любой желающий по цене от 15 тысяч рублей.