В Латвии отменили крещенские купания

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Крещенские купания на Даугаве отменили в Риге из-за форс-мажорных обстоятельств. Ледоход между Каменным и Вантовым мостами повредил установленные для окунания конструкции.

Специалисты службы безопасности отсоветовали проводить запланированные купания, так как использование повреждённых конструкций может нести угрозу для жизни людей.

«Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13:00, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские окунания в Риге отменены», — говорится на сайте латвийской православной церкви.

Ранее News.ru сообщал, что небольшой мороз до -5 градусов ожидает москвичей в крещенскую ночь. Также ожидаются небольшой снег и слабый ветер. В ночь на Крещение в столице — от -2 до -6 градусов, по области — от -2 до -7, также слабый ветер и небольшой снег.