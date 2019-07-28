https://static.news.ru/photo/1ecb0108-b0fd-11e9-9620-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности международного аэропорта Симферополя к открытию авиасообщения с Украиной, прерванного в 2015 году по инициативе Киева.

По его словам, Украина создала трудности для своих граждан, желающих посещать любимые курорты в Крыму.

Возобновление авиасообщения прежде всего выгодно самой Украине. Относительно нашего аэропорта, то он готов принимать авиарейсы хоть с европейских стран, хоть с Америки, хоть с Украины. Крым гостеприимный регион — сказал Черняк РИА Новости .

Международное авиасообщение с Крымом было приостановлено из-за санкционной политики после возвращения полуострова в состав России.

27 июля петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией появилась на сайте президента Владимира Зеленского.

Ранее News.ru писал о том, что вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал информацию о появившейся на Украине петиции с требованием возобновить железнодорожное сообщение с полуостровом. При этом он разочаровал авторов инициативы, пояснив, что наладить железнодорожное сообщение с Крымом Киеву вряд ли удастся быстрее, чем первые пассажирские поезда пройдут по мосту через Керченский пролив, так как для этого необходимо не только политическое решение, но и восстановление разобранной украинской стороной железнодорожной ветки в Херсонской области.