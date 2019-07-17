https://static.news.ru/photo/5dfb1054-a89a-11e9-a661-fa163e074e61_1024.jpg Ялта Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Петиция о выкупе Крыма, появившаяся на сайте президента Украины Владимира Зеленского, свидетельствует о потребительском отношении к региону. Такое мнение высказал глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Это показатель промывки мозгов населения Украины. Такое предложение могло возникнуть у людей, которые потребительски относятся к Крыму только как к территории, не как к населённому живыми людьми региону. На Украине должны уяснить, что Россия не торгует своими территориями, — подчеркнул он в беседе с РИА Новости .

Он добавил, что Украина пока не понимает, что оказалась на грани катастрофы: покупательская способность Незалежной находится на нуле.

Понятное дело, что никто это предложение всерьёз не рассматривает. А что касается самой Украины, то ей самой «не до жиру, быть бы живу», — заключил политик.

Ранее News.ru сообщал, что петиция с требованием «смелых решений» по Крыму и Донбассу появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. По мнению автора обращения, Киев может «выкупить» регионы у России в рассрочку. Таким же образом предлагается решить проблему с Донбассом.