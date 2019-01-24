В консульстве Украины в РФ объяснили визовый режим

https://news.ru/storage/news/998e8488eaf3d2abbcf72de2f3939c6b/67d1178a-ff57-498b-ab14-5fda79733243_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель консульского отдела заявила, что речи о визовом режиме с Россией пока не идёт. Визы будут нужны гражданам тех стран, с которыми у Украины визовый режим.

«Если они находятся в России и намерены отправиться на Украину, им нужно оформлять визы в одном из визовых центров на территории РФ», — передаёт слова собеседницы ФАН.

Она также напомнила, что после прекращения военного положения въезд гражданам России на территорию Украины снова разрешён.

Как ранее писал News.ru, украинский МИД в полной силе готовится к введению в действие визового режима с Россией, заявил глава ведомства Павел Климкин. По его словам, сейчас министерство ожидает соответствующего «политического решения».