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В консульстве Украины в РФ объяснили визовый режим

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Представитель консульского отдела заявила, что речи о визовом режиме с Россией пока не идёт. Визы будут нужны гражданам тех стран, с которыми у Украины визовый режим.

«Если они находятся в России и намерены отправиться на Украину, им нужно оформлять визы в одном из визовых центров на территории РФ», — передаёт слова собеседницы ФАН.

Она также напомнила, что после прекращения военного положения въезд гражданам России на территорию Украины снова разрешён.

Как ранее писал News.ru, украинский МИД в полной силе готовится к введению в действие визового режима с Россией, заявил глава ведомства Павел Климкин. По его словам, сейчас министерство ожидает соответствующего «политического решения».


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