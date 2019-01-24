В консульстве Украины в РФ объяснили визовый режим

Представитель консульского отдела заявила, что речи о визовом режиме с Россией пока не идёт. Визы будут нужны гражданам тех стран, с которыми у Украины визовый режим.
«Если они находятся в России и намерены отправиться на Украину, им нужно оформлять визы в одном из визовых центров на территории РФ», — передаёт слова собеседницы ФАН.
Она также напомнила, что после прекращения военного положения въезд гражданам России на территорию Украины снова разрешён.
Как ранее писал News.ru, украинский МИД в полной силе готовится к введению в действие визового режима с Россией, заявил глава ведомства Павел Климкин. По его словам, сейчас министерство ожидает соответствующего «политического решения».