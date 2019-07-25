https://static.news.ru/photo/fe739c8e-8803-11e9-81e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев сообщил о планах нового правительства включить в текст конституции страны пункт о «национальной автономии» Крыма.

По его словам, комитет парламента «по оккупированным территориям» инициативу полностью поддержал.

Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно — это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс, — поделился своими мыслями советник Зеленского в эфире телеканала ATR .

Он также представил свою версию истории, сообщив, что Крымское ханство было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого.

Ранее News.ru писал о том, что советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил официально переименовать Россию в Московию, а русский язык — в российский. По его словам, необходимо переименовать русский язык, чтобы жители страны смогли отличить его от «украинского русского». Он пояснил, что у каждого языка есть свои диалекты, поэтому «украинскому русскому» надо дать официальное название «руська мова».