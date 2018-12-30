В КНДР протестировали телеметрию отслеживания ракет

https://news.ru/storage/news/b8d605db64ea5ede3de6cfbd1fff7163/cb5138f6-070d-48f0-9ddb-db39081097d3_850.jpg Zhu Longchuan/Xinhua/Global Look Press

Военнослужащие КНДР провели тестирование телеметрических датчиков для отслеживания данных о полёте баллистических ракет. За подобными тестированиями обычно следовали ракетные испытания.

«Северокорейские военные провели тестирование датчиков радиоволн, которые устанавливаются на баллистические ракеты для передачи данных об их полёте», — сообщает The Japan News.

Подобные тестирования систем телеметрии в КНДР уже проводились, за ними обычно следовали ракетные испытания.

Ранее News.ru писал, что Корейская Народно-Демократическая Республика превратилась в мощную военную державу. Этот статус теперь признают во всём мире, заявил глава политического управления армии КНДР Ким Су Гиль. При этом он не упомянул развитие баллистических ракет и ядерного оружия.