В китайском небоскрёбе прогремел взрыв

https://news.ru/storage/news/d5751d52865ebf6624d40efd138eebbd/b05ce376-22de-468c-bef3-8768391a991c_850.jpg Zhang Nan/Xinhua/Global Look Press

Взрыв произошёл в китайском городе Чанчунь, расположенном на северо-востоке страны в провинции Цзилинь. По предварительным данным, один человек погиб.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как людей экстренно уводят с улиц вблизи небоскребов Wanda Plaza.

«Взрыв, предположительно, произошёл на 30-м этаже внутри здания», — передаёт информационный портал Sina.

Ранее News.ru писал, что на фабрике по производству дверей и окон в Бельгии прогремел взрыв. Четыре человека получили ранения. ЧП произошло на промышленном предприятии Pouleyn около города Кортрейк во Фландрии. Ударной волной на предприятии выбило стёкла, разрушены двери.