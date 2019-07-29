https://static.news.ru/photo/b9ee3c6e-76af-11e9-9519-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Китайский портал Sohu назвал принадлежащий России остров Сахалин большой потерей для Пекина. При этом журналист издания пояснил, почему Китай сожалеет о потере данной территории.

В опубликованной статье говорится, что в древние время Сахалин был частью Китая, но в 50-е годы XIX века Российская империя получила значительные территории на северо-востоке, в том числе и остров, богатый природными ресурсами.

Так, по данным издания, обнаруженные на Сахалине нефтяные месторождения, могут принести Москве $500 млрд.

Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая, — пояснило СМИ.

Кроме того, в материале говорится о находке российских археологов, обнаруживших каменную стелу с древними иероглифами. Прочитав написанное, китайских учёных «охватила грусть». Оказалось, что на древней стеле были высечены стихи правившего в XVIII веке императора Цяньлуна, в которых говорится о его непревзойденности.

Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными, — заключил автор статьи.

Ранее News.ru писал о том, что российская и японская делегации на саммите G20 в Осаке сверили часы по вопросу возможной отмены виз для жителей Сахалинской области и острова Хоккайдо.