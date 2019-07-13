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19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане. Инцидент произошёл на территории резиденции шекинских ханов, среди пострадавших есть и туристы.

Двое [пострадавших] размещены в больнице, оставшимся оказали первую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Из-за размещенных в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты, — сообщили РИА Новости...