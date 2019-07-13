Начальник управления туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко сообщил, что в украинской столице запустят тематическую экскурсию по мотивам сериала телеканала HBO «Чернобыль».
Она должна будет показать жизнь обычных киевлян весной 1986-го года, сообщает «
Как ранее писал News.ru, ролик, снятый во время поездки в зону отчуждения Чернобыля, выложили на YouTube-канале президента Украины Владимира Зеленского. Прогулка главы государства вмонтирована в последнюю часть видео, созданного по итогам его визита в Киевскую область.