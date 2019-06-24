https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев прокомментировал приглашение российских представителей участвовать в июньской сессии организации.

По его словам, несмотря ни на что, Киев намерен продолжить «битву» за санкции против России в ПАСЕ.

Для того, чтобы оспорить восстановление полномочий Москвы в ПАСЕ Украине необходимо 30 голосов парламентариев, сообщает РИА Новости.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии организации. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против и десять воздержались.

Ранее News.ru писал о том, что известная российская журналистка, ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева вновь подверглась оскорблениям со стороны депутата Верховной рады, представителя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Берёзы. Политик внезапно прервал интервью Скабеевой с заведующим кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным.