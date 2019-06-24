Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев прокомментировал приглашение российских представителей участвовать в июньской сессии организации.
По его словам, несмотря ни на что, Киев намерен продолжить «битву» за санкции против России в ПАСЕ.
Для того, чтобы оспорить восстановление полномочий Москвы в ПАСЕ Украине необходимо 30 голосов парламентариев,
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии организации. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против и десять воздержались.
Ранее News.ru писал о том, что известная российская журналистка, ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева вновь подверглась оскорблениям со стороны депутата Верховной рады, представителя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Берёзы. Политик внезапно прервал интервью Скабеевой с заведующим кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным.