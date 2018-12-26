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В Киеве рассказали о «третьей волне оккупации» со стороны РФ

Генпрокурор Украины Юрий Луценко Eduard Kislinsky/Global Look Press

Генпрокурор Украины Юрий Луценко

в мире [ версия для печати ]

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России, а также пояснил, для чего украинский президент Пётр Порошенко ввёл военное положение в десяти областях страны до 26 декабря.

В интервью изданию Bild Луценко пояснил, что присоединение Крыма и события в Донбассе являются первыми двумя волнами оккупации со стороны России, а третьей волной он назвал инцидент в Керченском проливе, когда военные корабли Украины вторглись в российские территориальные воды.

Рассказал генпрокурор и о причинах введения военного положения в стране. По его словам, власти пошли на такой шаг, так как сразу после инцидента в Керченском проливе на границе якобы была замечена «высокая концентрация российских войск». Луценко добавил, что произошедшее затрагивает абсолютно все страны, призвав Запад направить в регион международный конвой и не пускать в свои порты российские корабли.

При этом он заверил, что военное положение никак не повлияет на жизнь простых украинских граждан, так как оно в первую очередь направлено на разрыв договора о дружбе с Россией.

На вопрос о том, для чего Украина запретила въезд российским гражданам, Луценко сообщил, что россияне финансово и политически поддерживают «войну против Украины», поэтому им нечего делать в стране.

Генпрокурор также заверил что Киев не будет отменять президентские выборы, которые должны состояться в марте 2019 года, назвав их «священными для политики Украины».

25 ноября три украинских военных корабля вторглись в исторические территориальные воды России в Керченском проливе и отказались подчиняться российским пограничникам. В результате нарушители были силой остановлены и арестованы.

Крым стал российским регионом после прошедшего в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого 97% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Ранее News.ru писал о том, что замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о том, что Киев готовит провокацию в Донбассе, чтобы потом обвинить в произошедшем Россию. По его словам, президент Украины Пётр Порошенко надеется сохранить власть, однако ему для этого необходимо продлить военное положение.


#украина #россия #крым
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