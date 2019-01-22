USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,278 $   Brent62.09 $ Bitcoin3,542.88 $
МОСКВА-9°C07:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украинский депутат рассказал о «позорном провале» Киева

Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов назвал «позорным провалом» политики Киева превращение Украины в самую бедную страну в Европе.

По его словам, к такому итогу украинские власти пришли, руководствуясь «позорным правилом», согласно которому «деньги работают на политику, а политика работает на деньги».

«Это абсолютно путь в никуда. Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 1991 года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — заявил Добродомов в эфире телеканала NewsOne.

Ранее News.ru писал о том, что Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает получить как минимум ещё два транша от Международного валютного фонда (МВФ) в наступившем году. Транши ожидаются в рамках программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA) в мае и ноябре 2019 года. Об этом в ходе брифинга рассказал глава НБУ Яков Смолий. 


#экономика #украина #политика
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
в мире 06:24, 13 января 2019
В Киеве назвали рост экономики Украины заслугой России
Лента новостей
наука 07:11
Уникальный аппарат для чтения мыслей тестируют в России
происшествия 07:09
Отказ двигателя сорвал вылет рейса Nordwind из Иркутска
общество 06:42
Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех автомобилей
экономика 06:40
Япония построит хранилище радиоактивных отходов в России
в мире 05:34
Трамп подарил Москве победу над США без единого выстрела
Другие новости
в мире 05:34
Трамп подарил Москве победу над США без единого выстрела
в мире 04:13
Немцы одобрили строительство «Северного потока — 2»
в мире 03:51
Генпрокурор Украины назвал Тимошенко летящей пулей
в мире 03:20
Генпрокурор Украины выступил за легализацию проституции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top