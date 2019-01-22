Украинский депутат рассказал о «позорном провале» Киева

https://news.ru/storage/news/dca421a80193fdefdaf84b49d02d0e57/3521a1fd-5d9f-4544-ad88-47bc3b1d7685_850.jpg Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов назвал «позорным провалом» политики Киева превращение Украины в самую бедную страну в Европе.

По его словам, к такому итогу украинские власти пришли, руководствуясь «позорным правилом», согласно которому «деньги работают на политику, а политика работает на деньги».

«Это абсолютно путь в никуда. Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 1991 года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — заявил Добродомов в эфире телеканала NewsOne.

Ранее News.ru писал о том, что Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает получить как минимум ещё два транша от Международного валютного фонда (МВФ) в наступившем году. Транши ожидаются в рамках программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA) в мае и ноябре 2019 года. Об этом в ходе брифинга рассказал глава НБУ Яков Смолий.