https://static.news.ru/photo/ba1e544e-a69d-11e9-8955-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Контрразведка Украины якобы обезвредила российского диверсанта по имени Иван Обручников, который планировал устроить теракт в Харькове.

По данным телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, злоумышленник хотел взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить город без питьевой воды, а также вызвать утеку опасного для жизни химического вещества.

Отмечается, что Обручников якобы был задержан на месте преступления — он пробрался на стратегический объект для совершения диверсии и успел даже положить взрывчатку под цистерну, рядом с которой находился испаритель с токсичным веществом.

Украинской контрразведке, по данным канала, удалось чудом предотвратить взрыв.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук призвал различные силы, в том числе и инопланетные, уничтожить Крымский мост. По его словам, данное сооружение мешает свободному сообщению между Чёрным и Азовским морями.