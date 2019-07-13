Контрразведка Украины якобы обезвредила российского диверсанта по имени Иван Обручников, который планировал устроить теракт в Харькове.
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Отмечается, что Обручников якобы был задержан на месте преступления — он пробрался на стратегический объект для совершения диверсии и успел даже положить взрывчатку под цистерну, рядом с которой находился испаритель с токсичным веществом.
Украинской контрразведке, по данным канала, удалось чудом предотвратить взрыв.
Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук призвал различные силы, в том числе и инопланетные, уничтожить Крымский мост. По его словам, данное сооружение мешает свободному сообщению между Чёрным и Азовским морями.