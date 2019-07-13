https://static.news.ru/photo/6c6b7796-737f-11e9-85e8-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нахождение у власти генпрокурора Украины Юрия Луценко является главным препятствием для начала арестов окружения экс-президента страны Петра Порошенко. С таким мнением выступил бывший советник экс-главы Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По его словам, Луценко приходится Порошенко кумом, поэтому до смены генпрокурора не стоит ждать каких-либо событий, связанных с уголовным преследованием окружения экс-президента и его самого.

В определённый момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнёт ловить всех повсеместно в разных местах. Наша задача подготовить ходатайства, заявления, чтобы одномоментно начать массовые задержания, — заявил Портнов в эфире телеканала NewsOne .

Он также напомнил, что в отношении Порошенко в настоящее время возбуждено восемь уголовных дел и одно из них позволяет уже в августе посадить экс-президента в тюрьму.

По словам Портнова, фигурантом уголовного дела в скором времени станет и мэр Киева Виталий Кличко, который многократно превышал свои должностные полномочия.

Он подписывал договоры аренды земли собственной подписью в Киеве без решения сессии, — уточнил юрист.

Ранее News.ru писал о том, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала фамилии ответственных в том то, что украинцы переплачивали за газ, тепло и горячую воду. По её словам, в этом следует винить экс-президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главу «Нафтогаза» Андрея Кобелева. В качестве доказательства своих слов депутат предоставила решение двух судебных инстанций по поводу повышения тарифов ЖКХ.