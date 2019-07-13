https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский «раскусил» схему российского лидера Владимира Путина, поэтому выступил за двусторонние переговоры. Об этом заявил экс-представитель НАТО в России, капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

Мне кажется, они раскусили эту схему Путина — его жалобы, что он хочет переговоров, но с ним не хотят говорить. А здесь — обратная тактика, — сказал американский военный в интервью «Апострофу».

Он также отметил, что Зеленский подражает президенту США Дональду Трампу, который всегда ведёт переговоры только на своих условиях.

Ранее Госдеп выступил против изменения форматов переговоров по Украине и отказал в приглашении президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в переговорах в Минске совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По мнению представителя Госдепа, изменение формата переговоров никак не повлияет на ситуацию и не устранит препятствие в реализации Минских соглашений

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он пообещал решить вопрос освобождения украинских военнопленных, а переговоры по этому поводу будет продолжать как в «минском», так и в «нормандском» формате.