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Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука призвал построить новый мировой порядок, чтобы выйти из кризиса.

Он пояснил, что механизмы, введённые в действие после Второй мировой войны, устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожена, поэтому различные государства позволяют себе постоянно пренебрегать достигнутыми договорённостями.

В качестве примера Тука привёл Донбасс, где продолжается внутриукраинский конфликт.

И вот в этой всей «каше» нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран, — заявил чиновник в эфире NewsOne.

Он также усомнился в эффективности работы Организации Объединённых Наций и Совбеза при ней.

Ранее News.ru писал о том, что бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров пожаловался на «эгоизм» Европы, которая думает только о себе, а также всё чаще занимает сторону Москвы в различных вопросах.