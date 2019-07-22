https://static.news.ru/photo/33754a86-9c6d-11e9-b4cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look

Лидер украинской партии «Голос» и солист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал Верховную раду принять закон, регламентирующий отношения между Киевом и Москвой во всех сферах.

По его словам, Украина страдает от политики двойных стандартов и отсутствия моральной ответственности граждан.

Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России, — задался вопросом политик в беседе с «Укринформ».

Он отметил, что необходимо принять закон о сосуществовании с «государством-агрессором», где чётко будет указано, «что можно, а что нет».

По предварительными данным, партия «Голос» проходит в Верховную раду, набрав около 6% голосов.

Ранее News.ru писал о том, что итоговая явка избирателей на выборах в Верховную раду Украины составила 49,84%. Официальные результаты ЦИК обнародует до 5 августа, но уже сейчас глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что обстоятельств, которые поставили бы под сомнение проведение внеочередных парламентских выборов, не было.