https://static.news.ru/photo/b7c19b38-ac25-11e9-a5a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Депутат Верховной рады на Украине Евгений Мураев назвал неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) мёртворождённой. Так он прокомментировал многотысячный крестный ход Украинской православной церкви (УПЦ), который состоялся 27 июля в центре Киева.

А в воскресенье нам явит себя мертворожденная ПЦУ, оставшаяся без админресурса. Кто теперь будет везти бюджетников на автобусах — большой вопрос, — написал политик на своей странице в Facebook.

Он также с иронией отметил, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в анонсе своего мероприятия заманивает святынями, привезенными из Константинополя, в духе радиорекламы: «только 28 июля, с десяти до пятнадцати ноль-ноль, вы можете...».

Священный синод в Константинополе на прошедшем 11 октября 2018 года заседании постановил самопровозглашённому Киевскому патриархату и такой же самопровозглашённой Украинской автокефальной православной церкви предоставить статус каноничных церквей. Таким образом, Синод Вселенского патриархата объявил незаконной аннексию Киевской митрополии Русской православной церковью в 1686 году.

Ранее News.ru писал о том, что Украинская православная церковь (УПЦ) провела крестный ход в центре Киева, на который собрались около 50 тыс. человек. Крестный ход был приурочен к празднику Крещения Руси, который верующие отмечают в день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля. Среди участников мероприятия было много молодёжи и детей.