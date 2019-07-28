Депутат Верховной рады на Украине Евгений Мураев назвал неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) мёртворождённой. Так он прокомментировал многотысячный крестный ход Украинской православной церкви (УПЦ), который состоялся 27 июля в центре Киева.
А в воскресенье нам явит себя мертворожденная ПЦУ, оставшаяся без админресурса. Кто теперь будет везти бюджетников на автобусах — большой вопрос, — написал политик на своей странице в Facebook.
Он также с иронией отметил, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в анонсе своего мероприятия заманивает святынями, привезенными из Константинополя, в духе радиорекламы: «только 28 июля, с десяти до пятнадцати ноль-ноль, вы можете...».
Священный синод в Константинополе на прошедшем 11 октября 2018 года заседании постановил самопровозглашённому Киевскому патриархату и такой же самопровозглашённой Украинской автокефальной православной церкви предоставить статус каноничных церквей. Таким образом, Синод Вселенского патриархата объявил незаконной аннексию Киевской митрополии Русской православной церковью в 1686 году.
Ранее News.ru писал о том, что Украинская православная церковь (УПЦ) провела крестный ход в центре Киева, на который собрались около 50 тыс. человек. Крестный ход был приурочен к празднику Крещения Руси, который верующие отмечают в день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля. Среди участников мероприятия было много молодёжи и детей.