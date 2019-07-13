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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал сроки снятия блокады с Крымского полуострова и Донбасса.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский может решиться на такой шаг только после внеочередных выборов в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьёзного компромисса с Россией, — цитирует RT слова Бортника.

При этом, по его прогнозу, вероятность развития такого сценария составляет 30%.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Евгений Мураев призвал снять блокаду с Донбасса. Он выразил уверенность, что это единственный способ достигнуть мира на юго-востоке Украины. Политик пояснил, что блокада выглядит так, будто люди и территории на самом деле Украине не нужны, как желание «наказать предателей».