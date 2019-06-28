Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда страна сможет самостоятельно обеспечивать себя газом.
По его словам, для этого Киеву потребуется не более пяти лет.
Если бы все работали в унисон, я думаю, что лет за пять можно было бы добиться такого необходимого количества газа, чтобы мы покрывали все свои потребности, — заявил Гройсман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Он также пояснил, что главной задачей Украины является отказ от покупки газа за границей и добыча газа на территории страны, так как это гораздо дешевле.
Нас заводили в зависимость к русскому газу, но в наших недрах газа предостаточно, — резюмировал политик.
Украина прекратила закупку газа у российского «Газпрома» в ноябре 2015 года и после этого не использовала топливо из РФ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.