https://static.news.ru/photo/801a1f92-73af-11e9-9c1a-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Гройсман Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда страна сможет самостоятельно обеспечивать себя газом.

По его словам, для этого Киеву потребуется не более пяти лет.

Если бы все работали в унисон, я думаю, что лет за пять можно было бы добиться такого необходимого количества газа, чтобы мы покрывали все свои потребности, — заявил Гройсман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он также пояснил, что главной задачей Украины является отказ от покупки газа за границей и добыча газа на территории страны, так как это гораздо дешевле.

Нас заводили в зависимость к русскому газу, но в наших недрах газа предостаточно, — резюмировал политик.

Украина прекратила закупку газа у российского «Газпрома» в ноябре 2015 года и после этого не использовала топливо из РФ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Ранее News.ru писал о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.