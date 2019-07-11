https://static.news.ru/photo/406ade70-4b70-11e9-8b33-fa163e074e61_1024.jpg

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в государственной измене, могут в скором времени освободить. Об этом сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, это произойдёт сразу же после парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.

Медведчук также предположил, что это не единственные ожидаемые события на Украине, сообщает РИА Новости.

Вышинский был арестован у себя в квартире в Киеве в мае 2018 года. При обыске дома силовики нашли российский паспорт (журналист не скрывал, что имеет двойное гражданство — Украины и РФ) и медаль «За возвращение Крыма», которую он получил в 2014 году по личному указу президента России Владимира Путина. При обыске в редакции были обнаружены «георгиевские ленточки и пачки долларов и евро».

Ранее News.ru писал о том, что суд над главредом РИА Новости Украина перенесён на 15 июля из-за обращения прокуроров. Якобы им требуется дополнительное время для ознакомления со всеми материалами дела. В ходе заседания подозреваемый говорил по-русски. Он заявил, что генпрокурор Незалежной «дал пощёчину украинскому правосудию», когда попросил соотечественников помешать его освобождению.