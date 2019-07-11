Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в государственной измене, могут в скором времени освободить. Об этом сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, это произойдёт сразу же после парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Медведчук также предположил, что это не единственные ожидаемые события на Украине,
Вышинский был арестован у себя в квартире в Киеве в мае 2018 года. При обыске дома силовики нашли российский паспорт (журналист не скрывал, что имеет двойное гражданство — Украины и РФ) и медаль «За возвращение Крыма», которую он получил в 2014 году по личному указу президента России Владимира Путина. При обыске в редакции были обнаружены «георгиевские ленточки и пачки долларов и евро».
Ранее News.ru писал о том, что суд над главредом РИА Новости Украина перенесён на 15 июля из-за обращения прокуроров. Якобы им требуется дополнительное время для ознакомления со всеми материалами дела. В ходе заседания подозреваемый говорил по-русски. Он заявил, что генпрокурор Незалежной «дал пощёчину украинскому правосудию», когда попросил соотечественников помешать его освобождению.